港股先升後跌　滙豐曾挫逾4%　ATMX普遍下跌

受滙豐控股拖累，港股早段升近百點後倒跌近200點，恒生指數低見24,260點，暫維持過百點跌幅。國企指數偏軟；科技指數跌逾30點。主板成交420億港元。

憂慮被中國列入不可靠實體清單，滙控跌穿30元，最多挫逾4%，跌至29.6元的逾25年低位；暫維持3.5%跌幅，是表現最差藍籌，拖低恒指62點；旗下恒生銀行亦跌2%。

大型科網股普遍下跌，小米集團曾跌4.3%，低見21.1元，暫跌幅收窄至不足3%。騰訊跌0.8%；阿里巴巴跌1.2%；京東集團跌0.4%；美國點評逆市升2.6%。

其他藍籌股個別發展，藥明生物升2.3%表現最佳，公司建議將股份1拆3；舜宇光學升2%緊隨其後。業界對十月長假期賭收未有大期望，濠賭股持續受壓，金沙中國及銀河娛樂跌2.2%及1.5%。

重磅股表現牛皮，建設銀行升0.4%；友邦保險及工商銀行靠穩；中國平安及香港交易所跌0.2%；中國移動跌0.4%。

【09:20】滙豐下試30元 騰訊偏軟

道指期貨靠穩，港股開市牛皮。恒生指數升28點，報24,483點；國企指數高開49點，報9,852點；科技指數升36點，報7,408點。

滙豐控股可能被列入中國商務部的不可靠實體清單，股價跌2.2%報30.25港元，是表現最差藍籌，再創金融海嘯後新低。

美國禁止國民下載WeChat，騰訊跌0.5%報522元。阿里巴巴跌0.9%；美團點評升1.5%；小米集團升0.7%。

藥明生物建議將股份1拆3，股價高開1.5%報194.1元。

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