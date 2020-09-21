滙豐股價跌穿30元 傳被列入中國不可靠實體清單
2020年09月21日 09:43
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滙豐控股(00005)可能被列入中國商務部的不可靠實體清單，股價低開2.2%後隨即插穿30港元，最多跌4.3%，失守2009年的海嘯價，挫至29.6元的逾25年低位。
中國商務部實施《不可靠實體清單規定》，內地官方首席記者在社交媒體引述消息指，滙豐和聯邦快遞(FedEx)很可能列入首批不可靠實體清單，回應美國打壓中國企業。
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