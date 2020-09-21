【專家樓評】黃漢成：工商舖市道較沙士時糟糕

2003年爆發沙士疫情，期間雖然百業蕭條，惟工商舖市場仍錄得不少成交，因為當時港人對新病毒認識不多，恐慌情緒彌漫整個市場，縱然有不少業主大幅劈價拋售手上物業，亦有不少投資者大膽入市「執平貨」。反觀是次新冠肺炎疫情，在港爆發已近半年，因有了上次沙士的經驗，市場未見太大的恐慌情緒，加上近年金管局不斷收緊物業按揭成數，工商舖業主持貨能力比以前更強，他們出售物業時，一般議價幅度有限，故未能即時刺激買家的購買欲，此也是近半年工商舖成交量處於極低位的原因。

美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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