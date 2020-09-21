港股格局：植耀輝指暫不撈滙控騰訊
2020年09月21日 10:11
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消息指滙豐控股(00005)或被列入中國《不可靠實體清單規定》，股價周一失守2009年的海嘯價，挫至29.6元的逾25年低位，並拖累大市下跌。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，上述消息加上全球經濟轉差和低息環境持續，即使滙控跌至現水平也不建議買入。他預期，恒指短期仍會在24,100至24,700點區間內拉鋸，以觀望外圍消息，特別是中美關係的發展。
至於另一隻影響大市走勢的騰訊控股(00700)，周一早間好淡角力。他指市場已消化美國封殺WeChat的消息一段時間，且近日騰訊獲「北水」流入支持，令騰訊在早間一度上升。不過，投資者依然憂慮旗下投資的遊戲被針對，以及其他國家會否跟隨美國封殺騰訊業務，令其前景存在不明朗，所以建議未有貨的投資者暫可按兵不動，不宜心急撈貨。惟長遠來看，優質科技股仍可候低吸納。
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