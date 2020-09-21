港股格局：植耀輝指暫不撈滙控騰訊

耀才證券研究部總監植耀輝表示，上述消息加上全球經濟轉差和低息環境持續，即使滙控跌至現水平也不建議買入。他預期，恒指短期仍會在24,100至24,700點區間內拉鋸，以觀望外圍消息，特別是中美關係的發展。

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