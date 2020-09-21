南韓本月首20日按年彈3.6%　7個月來首錄增長

外媒引述南韓海關數據顯示，9月首20日當地出口總額為296億美元，按年增長3.6%，時隔7個月重現增長勢頭。

出口產品來看，無線通信設備跌9.1%、石油製品跌45.6%、船舶跌26.5%，而半導體大幅增長25.3%、乘用車升38.8%、精密儀器升14.7%。

出口目的地方面，南韓向中國、美國、越南及歐盟出口均有所增長，分別為8.7%、16.1%、5.8%及9.6%；面向日本中東地區出口分別減少18.5%及12.2%。

期內，進口額按年減少6.8%，至251億美元，貿易收支實現44.7億美元順差。

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