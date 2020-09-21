【期權攻略】陳偉明：提防港股向下尋底

美國聯儲局議息一如預期，維持利率不變直至實現最大就業及2%的平均通脹目標，同時表示維持近零利率政策至2023年，直至通脹回升。但市場似乎並不受落，港股於上周四(17日)下跌近400點，但在橫行區底部近24,200點漸見支持。

技術上，港股仍未走出24,200至24,900點牛皮上落格局，但眼見人民幣持續走強及港匯強勢下，港股仍未能向上作出突破，反映港股走勢開始轉弱，必須提防港股轉為向下尋底的可能性， 即使短期未向下突破尋底，在中美科技戰有升溫情況下，可以預期港股上升空間有限，向上突破期指阻力24,874的機會較微。

如期指反彈至24,600之上，可考慮分注Short Call10月份25,800點恒指期權。 如期指跌至短期關鍵支持位大約24,142點， 可考慮買入勒束式期權策略(Long Strangle)，同時買入10月份價外1,000恒指期期權博大市爆邊，並在期指正式向下收市跌穿24,142點後，加注Long Put 9月份價外400點恒指期權對沖倉位風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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