【疫後部署】對沖基金押注澳元受惠中國經濟復甦
2020年09月21日 10:46
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隨着更多迹象顯示，中國經濟持續復甦，對沖基金部署澳元的好倉數量升至兩年半以來的最高水平。
外媒引述據美國商品期貨交易委員會數據，截至9月15日一周，槓桿基金持有的淨期貨和期權頭寸增加至28,182張，為2018年3月以來的最高水平。
本季度迄今澳元兌美元大漲近6%，在G10貨幣中僅次於瑞典克朗和挪威克朗。澳元表現也受惠於澳洲新冠疫情重災地區情況受控，以及就業市場正逐步恢復。
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