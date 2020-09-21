人行馬駿：未來半年美經濟增長或勝華　遏人幣升值速度

人民幣近期持續升值，內地媒體報道，中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，這是反映國際投資者對內地經濟表現優於其他國家的判斷，但情況也可能有變，從美國經濟復甦情況來看，美元未必會持續走弱。

對於人民幣兌美元上揚，馬認為未來6個月，美國經濟的按月增速可能會超越內地，因此美元未必持續走弱。人民幣兌美元升貶，很大程度上要取決於未來一段時間裡，美國與內地的經濟增速哪個更強。

他指出，美元的國際地位是長時間形成的，不會受到短時間的匯率貶值或升值影響，但如果美國對其他國家持續濫用金融制裁工具，則會激勵其他國家設法擺脫對美元支付體系的依賴。另外，美國若對內長期實施無節制的量化寬鬆政策和財政刺激，也會使一些國際投資者因擔心美元貶值和美債安全問題，進而減持美元資產。

對於內地經濟表現，他表示，第四季內地國內生產總值(GDP)增速可回到6%左右，城鎮調查失業率回落到約5.5%機率很大。目前內地經濟復甦主要靠基建和房地產投資拉動，但隨着製造業利潤大幅反彈，製造業投資也會回升。消費表現雖然仍滯後，但預計數月內也會回到正常軌跡。他相信，到2021年第一季內地經濟復甦的任務應該基本完成，宏觀政策也應該開始回歸常態。

另外，他表示，銀行讓利給實體經濟的壓力和空間是存在的，適度讓利不會導致金融風險出現，反而可以透過幫助實體經濟復甦而降低未來銀行不良貸款率，支持金融穩定。

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