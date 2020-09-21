【專家點評】麥嘉嘉：留意內地十四五規劃投資機遇

內地將於10月召開第十九屆五中全會，料將研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃。預期未來5年規劃相關領域的政策建議，除了強調「內循環」以外，經濟、科學座談會明確表示，推動重要領域關鍵核心技術攻關，努力實現更多「從0到1的突破」。

面對新冠肺炎疫情全球蔓延、中國南方洪澇災害等，國家領導人在近期頻繁考察調研中明確表示需要把重大工程建設、重要基礎設施補短板、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮。

我們對十四五規劃做了10大關鍵字猜想，分別是：1、科技革命、2、大國科技競爭、3、全球能源格局、4、區域經濟、5、產業鏈國際分工、6、關鍵卡脖子核心技術突破、7、全球經貿規則重構、8、全面深化經濟體制改革、9、參與全球經濟治理體系變革、10、公平的收入分配體系。

策略提示密切關注十四五規劃受益方向、泛軍工及國家安全概念相關產業鏈的投資機會。短期A股軍工板塊料受市場關注。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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