【瑞通推介】港股先升後跌　嚴選中短期購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮中美摩擦升級，道指上周五(18日)收報27,657點，跌244點或0.9%。恒指上周五收報24,455點，升114點或0.5%。

港股今(21日)先升後回，早段曾升穿24,500點，其後回落至24,300點之下。恒指好倉(牛證及認購證)上周五淨流出逾8,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽證)同日淨流入逾6,800萬元，反映投資者預期後市將再調整。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，熊證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點。

市傳滙豐控股將被中國列入不可靠實體清單。另外，外國媒體引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉帳，總額超過2萬億美元；被指有份向財政部提交報告的滙控回應指有關資料過時。滙豐今早股價低開2.3%報30.25元，其後曾一度跌至29.6元之低位。上周五有逾360萬元淨流入滙豐好倉，同日有近320萬元淨流出其淡倉。

美國商務部宣布昨日起禁止美國境內的應用程式平台，提供WeChat的下載和更新。據報加州一名法官頒令暫緩此項行政命令。騰訊表示會繼續與美國政府溝通，尋求長期解決方案。另據報WeChat企業海外版已改名為WeCom。

此外，有傳美國總統特朗普日前要求當地遊戲公司，包括騰訊持股的Riot Games和EpicGames，提供涉及騰訊的數據安全協議資料。騰訊上周五曾挫逾3%至510.5元，其後獲承接，並以全日最高位525元收市，微跌0.4%。騰訊ADR上周五跌約1%，折合港元再失520元關口。騰訊今早於520元爭持。上周五分別有逾1,800萬元和逾150萬元淨流出其好倉和淡倉。

螞蟻集團已通過內地科創板上市聆訊，料最快下月底在中港上市。另外，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇稱，集團提出新製造的起點源於客戶需求，現時消費者端已呈現高度數碼化轉型，而消費者需求的快速轉變，也在推動供給側的數碼化轉型。阿里上周五尾市抽上，以全日高位269.6元收市，升0.7%，今早回落逾1%至266元以下，跌穿10天線。上周五有逾710萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄約30萬元淨流出。

近日捱沽的小米上周五收漲3.5%，重返22元以上。有券商指小米近期在家用電器及智能手機市場份額有所提升，維持其跑贏大市評級。另外，蘋果即將展開在印度直接線上銷售。小米今早曾回落近3%，曾跌至21.1元，創上周被副董事長林斌減持後以來的即市低位。上周五有近2億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，上周五有逾20萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾120萬元淨流入。

人民銀行上周累計放水2,600億元人民幣，A股做好，內險股在上周五跟隨炒上，中國人壽收報18.56元，高收4.5%，重越10天和20天線；今早好淡爭持，於18.5元水平徘徊。上周五有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄小量資金淨流入。

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