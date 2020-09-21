港股格局：李偉傑指下一支持位24000點
2020年09月21日 10:57
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，市場關注中美關係發展，相信港股本周仍會受政治事件因素困擾，恒指下一支持在24,000點水平，若然外圍因素繼續轉差，恒指更有機會下試23,600點水平，上方阻力則在50天線接近25,000點。他料港股短線繼續維持拉鋸，待內地股市有明顯回升，才可帶動港股有進一步反彈。
上周多隻生物科技股炒起，李認為主要由於有不同藥企公布臨床試驗數據或藥品被批的消息，有消息支持的百濟神州(06160)、維亞生物(01873)等料可繼續受捧。不過，中線而言，「B類」股份在盈利方面仍有待觀察，相信要有利好消息配合才可有資金流入。
李又指，騰訊(00700)近日消息多多，美國加州法院頒布臨時禁制令，暫緩實施將旗下應用程式WeChat下架的行政命令，但日前有傳騰訊投資的美遊戲商遭美國當局審查。其股價今早(21日)波動不大，主要由於TikTok事件反映中美仍有商議空間，政策風險降溫，相信騰訊仍會在500至540港元區間上落。
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