港股格局：李偉傑指下一支持位24000點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，市場關注中美關係發展，相信港股本周仍會受政治事件因素困擾，恒指下一支持在24,000點水平，若然外圍因素繼續轉差，恒指更有機會下試23,600點水平，上方阻力則在50天線接近25,000點。他料港股短線繼續維持拉鋸，待內地股市有明顯回升，才可帶動港股有進一步反彈。

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