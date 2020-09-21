【高盛推介】滙豐挫至逾25年低位 輪證點揀？
2020年09月21日 10:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周五(18日)輕微反彈約0.2%；今(21日)低開約2.3%後跌幅擴大，最低見29.6元，創逾25年新低。有報道引述美國財政部機密文件指，多間大型銀行於1999年至2017年間，即使內部指交易有可疑，但仍替客戶轉帳，總額超過2萬億美元。滙控回應指有關資料已過時。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約1,160萬元資金流入。認沽證則於上周四(17日)錄得約190萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見上周三(16日)至上周五皆錄得資金流入牛證，合共約160萬元。
由於滙控現時失守30元水平，因此在部署時宜重新審視產品條款。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月，屬近期活躍條款產品中，槓桿最突出的滙豐購(22080)。貼價的選擇可留意價外幅度約10%，年期約4個月的滙豐購(27632)。投資者如計劃部署牛證，現階段可留意屬遠牛的滙豐牛(56014)，與現價有約4元差距。
滙豐購(22080)，行使價35.03元，2021年01月25日到期，實際槓桿8.8倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
滙豐購(27632)，行使價33.05元，2021年01月25日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、低街貨。
滙豐牛(56014)，收回價26元，行使價25元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意價外幅度約3%，年期約6個月的新上市滙豐沽(27633)。
滙豐沽(27633)，行使價28.95元，2021年03月24日到期，實際槓桿5.1倍，新上市、低街貨。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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