【高盛推介】滙豐挫至逾25年低位　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周五(18日)輕微反彈約0.2%；今(21日)低開約2.3%後跌幅擴大，最低見29.6元，創逾25年新低。有報道引述美國財政部機密文件指，多間大型銀行於1999年至2017年間，即使內部指交易有可疑，但仍替客戶轉帳，總額超過2萬億美元。滙控回應指有關資料已過時。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約1,160萬元資金流入。認沽證則於上周四(17日)錄得約190萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見上周三(16日)至上周五皆錄得資金流入牛證，合共約160萬元。

由於滙控現時失守30元水平，因此在部署時宜重新審視產品條款。

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