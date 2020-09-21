【fb直播】中美角力變磨心 騰訊及滙豐點部署？
2020年09月21日 11:04
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港股過去三周已累挫約千點，周一(21日)依然反覆，跌到咩位先可博反彈？邊個板塊最有力？近日勢頭較好的中資金融股較值博？
美國封殺WeChat事件峰迴路轉，特朗普政府原定下令美國應用商店自周日(20日)起，禁止於境內提供WeChat下載及更新，不過加州有地方法官以限制言論自由等為由，暫緩執行禁令，消息對騰訊(00700)有利？不過在ATMXJ之中，是否揀選政治風險較低的美團點評(03690)及京東(09618)較穩陣？
另外，中方亦推行反制措施，商務部日前又發布「不可靠實體清單」規定，針對涉危害中國主權、安全及發展利益的外國企業，禁止在中國從事進出口活動及投資；有指滙豐控股(00005)或被列入名單，該股周一(21日)大幅下挫，並插穿30元，仲有冇空間做淡？
電動車股近日成為炒作焦點，日前被納入富時中國50指數的比亞迪股份(01211)，在過去短短4個交易日，股價累升逾兩成七。有傳業界將會公布新世代電池，相關板塊可否借勢再炒一轉？
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