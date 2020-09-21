【等爆煲】美國經濟有幾「驚恐」？8張圖睇清實況...

美國聯儲局於上周舉行大選前最後一次會議後，一如預期保持利率不變，暗示2023年前不會加息，但大幅上調了經濟預測。聯儲局主席鮑威爾表示，當地經濟在過去60日的復甦較預期快，但重申經濟復甦步伐持續不確定，仍然需時一段時間才有望重返今年初的水平。

美國自今年1月出現首宗新冠肺炎個案，疫情爆發至今已9個月，疫情仍然持續，究竟經濟復甦如何？維持長期低利率是否意味着經濟將需要長時間才能重回正軌？本文綜合了內媒引述的數據以及官方資料，從數字看看美國經濟有否真正從疫情中「走出來」！

【另類數據】

●餐館堂食人數少半(附圖一)

在線預訂服務OpenTable數據顯示，據全美國數千家餐館的7天移動平均值，大流行逾半年，外出就餐人員按年然減少49%。月份全美國實施居家隔離時，該數據跌至零3，5月開始逐漸恢復，9月初勞工節當天升至近期高峰後再度急跌。目前，美國餐飲業相對於3及4月冰封期已漸漸恢復，但距離往年正常水平仍有一段距離。

●旅客人數大降68%(附圖二)

根據TSA安檢數據，通過機場安檢的旅客人數按年下降超過68%，機場營運、機場內的商店、餐館及租車等一些和機場相關的服務業面對同樣的困境。與外出就餐趨勢相似，勞工節前後數據達到近期頂峰後就下降。

●辦公室使用縮七成(附圖三)

Kastle Systems統計的「十城平均辦公室佔用率」數據顯示，美國辦公室的上班人數恢復並不理想。於3月初，該數據僅為去年同期的24.6%，附圖可見，半年過去，9月數據相較去年同期仍下降74.4%，這表明仍有超半數的人口在家辦公或者失業。「十城平均辦公佔用率」涵蓋十個城市，包括達拉斯、洛杉磯、三藩市等。

●各區人流已不復再(附圖四)

美國民眾紛留在家中，各地區人流亦出現明顯下降。Safegraph數據可見，100%代表該地區商業休閒等恢復至「封城」前水平，而圖中顯示，洛杉磯、西雅圖等回到往時77%，而三藩市僅恢復到以往45%水平，這數未也與當地疫情控制情況相關。

【宏觀數據】

●零售銷售放緩至0.6%(附圖五)

美國商務部公布，當地8月份零售銷售按月增長，由7月的0.9%放緩至0.6%，遜預期增長1%，而扣除汽車和汽油的增幅為0.7%，亦低過預期增加0.9%。撇除汽車，8月零售銷售按月增長0.7%，增速低於預期，亦比7月的1.3%減慢。而8月核心零售銷售按月跌0.1%，差過預期增長0.5%，亦遜於7月上升0.9%。

●新領救濟高過預期(附圖六)

美國勞工部公布，上周每周新申領失業救濟人數減少3.3萬人至86萬人，略高過預期85萬人，但前周持續申領救濟人數大減91.6萬人，至1,262.8萬人，低過預期1,300萬人。

荷蘭國際集團分析師James Knightley表示，一系列數據顯示，自7月份以來，美國經濟活動趨於平穩，失業率很可能持續居高不下，除非有新的大規模財政刺激措施，以及疫苗方面傳出好消息，否則美國經濟在2022年中之前不會完全復甦。

●就業疲軟礙窒通脹(附圖七)

美國8月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，略高於市場預期的0.3%，但較7的0.6%放緩，扣除食品和能源的核心CPI按月升0.4%，高於市場預期的0.2%，但亦較7月的0.6%放緩；按年計，CPI升1.3%，核心CPI則升1.7%，分別高於市場預期的1.2%和1.6%。隨着經濟復甦，美國8月消費者物價上揚，但就業市場疲軟仍可能持續壓抑通脹。

●美國第三季GDP將會...(附圖八)

觀乎美國第二季國內生產總值(GDP)按季萎縮31.7%，為有紀錄以來最大的降幅。美國第三季GDP報告將於10月29日出爐，投資者拭目以待。

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