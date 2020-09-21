【大行觀點】券商料Apple概念股將旺到明年首季

外電報道，繼外資投資行--摩根士丹利早前向上修訂蘋果公司(Apple Inc.)智能手機iPhone出貨，摩根大通、瑞士信貸最新報告也樂觀地提高Apple新舊機的表現。

其中，摩根大通料下半年iPhone總出貨可達1.29億部，推升全年出貨破2億部，表現將優於去年。至於瑞信則估計第3季至明年第1季，iPhone 12出貨1.4億部，同步向上修訂iPad出貨，並料Apple概念股動能可維旺到2021年。

摩通指新冠肺炎疫苗等待突破，市場對下半年iPhone銷售保守，華爾街分析師預測今年iPhone出貨將低於1.9億部，但補充Apple對舊機的促銷積極，有機會拉升出貨表現。該行預測下半年iPhone 12將出貨7,100至7,200萬部，和市場預期相若，但舊機銷情比預期高，整體iPhone出貨上看1.29億部，較去年下半年增長5%，全年預估2.08億部，意味將錄得正增長9%至10%。

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