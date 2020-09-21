【全球救市】傳歐央行啟動抗疫債券購買計劃評估

英國媒體引述消息人士稱，歐洲央行已開始對其抗疫債券購買計劃進行評估，以考慮其應持續多長時間以及是否應將更大的靈活性擴展至較早的計劃。據悉，政策制定者預計在下個月討論此次評估。歐洲央行拒絕置評。

抗疫緊急購買計劃(PEPP)始於3月，最初規模為7,500億歐元，其後擴大到1.35萬億歐元，目的是在新冠肺炎封鎖措施形成衝擊時穩定市場，支持經濟。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020