【專家點評】周樂樂：低估值周期龍頭股有望持續發力

過去一周，受益內地金融數據好於預期、經濟基本面好轉等因素，低估值周期品種偏強，推動A股重要指數全部周均漲幅超過2%。市場盤面看，市場出現風格切換向低估值品種迹象明顯，汽車、保險、券商、建材、機械設備等低估值周期板塊走勢強勁。其中，汽車漲幅達8.15%，而早前熱門強勢農業、醫療與消費等成長行業卻持續走弱。風格切換向低估值不單單發生在A股，美股的科技股也出現持續回調，明顯弱於美股金融、機械、化工材料等周期股，顯示環球金融市場的驅動因素出現變化。

市場消息來看，市場變化背後的重要邏輯是經濟基本面好轉與央行貨幣政策出現變化。最近，對全球金融市場來看，最大的事件是9月17日美聯儲議息會議後的新聞發布會。美聯儲主席鮑威爾表示美國經濟的復甦速度比預想的更快，預計2023年前不會加息，符合預期。

然而，市場憂慮的是美聯儲持續低利率大概率導致美元指數持續走弱，同時，美聯儲顯然沒有新刺激政策，更加明確了美聯儲貨幣寬鬆政策到頂。美聯儲已經失去在疫情壓力時期放鬆政策的能力，這才是市場重要憂慮。從美股盤面來看，之前因美聯儲寬鬆刺激受益的大漲板塊，大概率因寬鬆到頂而走勢趨弱，而因疫情受損的行業，大概率因疫情好轉與行業走出底部而走強，這就是市場風格切換的背後驅動力。

而國內市場，中國央行早前公開表示不會大水漫灌，相對克制理性的態度令市場看好人民幣資產。市場一直預期央行將會降息。然而，央行遲遲未見降息，10年期國債收益率持續兩個月多走高，加劇市場憂慮中國央行貨幣政策緊。這也是令高估值的成長股出現持續下調，半導體、通信設備、醫藥、食品等持續調整超過2個月。低估值的周期行業也隨之經濟好轉與行業走出低谷，估值修復行情已經進入加速的上漲階段。這是A股風格切換的背後動力。

展望後市，中國高層繼續推進資本市改革，必然維持市場流動性充裕。預計低估值品種的估值修復行情將會持續，進而推動指數上升。需要注意的是中國整體經濟增速仍是下滑，疊加中國財政預算法約束，導致傳統周期行業難以有成長空間，重點關注市場佔率持續提升的龍頭股。中長期來看，經濟新動能在消費、醫療、科技行業，需要等待時機買入。

勝利證券副首席營運官 周樂樂

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