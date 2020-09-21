【全球攬炒】意大利政府料今年GDP大跌9%

新冠肺炎疫情席捲全球，觀光旅遊業重創，意大利政府預料今年經濟將下跌9%，明年將反彈。

外媒報道，意大利政府透露，預計今年國內生產總額(GDP)將萎縮9%，明年將能反彈5%以上。當地政府原先估計，今年經濟將萎縮8%，明年反彈4.7%，上述修正則下調了經濟預測。最新預測數據預期下周公布，作為制訂2021年預算案的參照。

事實上，意大利40年來經濟增長均達5%，可見疫情造成嚴重衝擊。

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