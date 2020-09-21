奧園健康：新收購醫美業務最快月底併表

阮續指，連天美全年利潤預計爲7,500至8,000萬元人民幣，將按併表時間、比例、財務準則計算併表利潤。管理層期望醫美業務能實現內生增長10%至15%，令大健康業務盈利貢獻能達業績的20%至30%。

管理層表示，會先將連天美資源、業務整合，未來根據實際情況對業務進行靈活拓展；未來也會考慮潛在收購計劃，將關注核心、龍頭醫院，因為行業利潤集中在龍頭企業，併購完成後就會有業績貢獻。

問到往後會否收購連天美餘下股權，管理層認為現時收購比例合適，短期內擬維持團隊穩定性及利潤增長空間，未來會適時、適當調整戰略。

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