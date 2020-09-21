獅王落難：「股壇教母」蔡陳葆心認輸擬沽貨 慨嘆舊不如新…
2020年09月21日 12:08
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滙豐控股(00005)跌至逾25年新低，曾跌穿30港元，低見29.6元。一直是滙控支持者、人稱「股壇教母」的香港證券商協會永遠名譽會長蔡陳葆心(人稱蔡太)也感心淡。
她表示，滙控股價跌至這水平，很多人都「冇心機」：「滙控過往是香港人的愛股，但現在也要認輸。滙控冇翻生機會喇，沽出拎番少少錢也是錢！」她指自己有部分滙控實物股票存放在家中，整理一下就會沽出。
向來較少沾手新經濟股的她，亦慨嘆：「上一代的「舊股」沒有一隻可以復活，不應再投資，而如果投資者認為合適，現在應該轉玩新一代的股份，如阿里巴巴(09988)。」
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