獅王落難：長情股東董偉執意長揸 料滙控未來可恢復派息
2020年09月21日 12:22
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滙豐控股(00005)曾跌穿30港元，低見29.6元，瀉至逾25年新低。持有滙控多年的董偉表示，股票由退休開始持有到現在，不打算賣出，覺得不派息對他個人投資影響亦不大。
他深信，滙控是實力股，將來等待低息環境改善，將有機會恢復派息。很多優質的內銀股的股價都較高位跌逾半，不只僅滙控表現疲弱。
他表示，自己一直有留意股票市場，重申：「暫時不會加注買滙控，因市況未明；而股市不單受經濟問題影響，加上疫情未受控，疫苗又未推出，政治問題都有。」他認為，現時不是買賣股票的好時機，實力股跌幅大，但即使沽貨亦不划算。
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