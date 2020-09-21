獅王落難：長情股東董偉執意長揸　料滙控未來可恢復派息

他深信，滙控是實力股，將來等待低息環境改善，將有機會恢復派息。很多優質的內銀股的股價都較高位跌逾半，不只僅滙控表現疲弱。

他表示，自己一直有留意股票市場，重申：「暫時不會加注買滙控，因市況未明；而股市不單受經濟問題影響，加上疫情未受控，疫苗又未推出，政治問題都有。」他認為，現時不是買賣股票的好時機，實力股跌幅大，但即使沽貨亦不划算。

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