新股專輯：傳螞蟻集團IPO集資目標提高至350億美元
2020年09月21日 12:31
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外媒知情人士透露，經評估早期投資者意向，螞蟻集團正在尋求通過首次公開募股(IPO)集資至少350億美元(約2,730億港元)，有望創下上市交易規模的紀錄。
知情人士說，螞蟻集團提高IPO目標是基於估值由之前的2,250億美元，提高到約2,500億美元。他又指，螞蟻集團此前預計集資至少300億美元。
另方面，上海證券交易所科創板上市委員會上周五(18日)公布，螞蟻集團已通過科創板上市聆訊。不過，科創板上市委要求螞蟻補充披露，其「助力數碼經濟升級」、「加強全球合作並助力全球可持續發展」、「進一步支持創新、科技的投入」等三大集資投資者方向的具體內容，並說明三大投資方面是否界限清晰、目標明確、與發行人業務存在內在關聯，是否與包括阿里巴巴集團(09988)在內的重要關聯方，不存在明顯利益衝突。
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