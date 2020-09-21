新股專輯：傳螞蟻集團IPO集資目標提高至350億美元

外媒知情人士透露，經評估早期投資者意向，螞蟻集團正在尋求通過首次公開募股(IPO)集資至少350億美元(約2,730億港元)，有望創下上市交易規模的紀錄。

知情人士說，螞蟻集團提高IPO目標是基於估值由之前的2,250億美元，提高到約2,500億美元。他又指，螞蟻集團此前預計集資至少300億美元。

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