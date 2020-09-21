【高盛推介】比亞迪創新高後回軟　趁機部署認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪由上周二(15日)起連升4日，累升逾28%。當中上周三(16日)突破100港元關口，上周五(18日)升約0.7%；今(21日)早段則高見117元，再創歷史新高，其後股價回軟，半日收跌2.7%報107.5元。進而觀察比亞迪本月表現，可見股價月初突破80元水平後曾短暫回落，但近期股價再度急漲。即使現時股價下跌，但自月初至今計，比亞迪仍錄得逾40%的升幅。

有券商指，比亞迪最新的刀片電池及DM技術為公司業務前景帶來正面影響。該行維持比亞迪的「買入」投資評級及為行業首選，目標價則上調至151元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周一資金在比亞迪下跌時吸納認購證，當日錄得約480萬元資金流入。而在上周二至上周五股價急漲時，則見資金沽出認購證。

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