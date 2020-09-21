獅王落難：滙控跌至逾25年低 散戶心痛無眼睇
2020年09月21日 12:50
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散戶蔡小姐
滙豐控股(00005)曾跌穿30港元，低見29.6元，跌至逾25年新低。小股東又是否心痛？
散戶蔡小姐指：「我揸左兩手都輸死啦，唔放喇，由佢擺係度，反正都係輸，咁大間公司唔會執笠卦，況且銀行股隻隻都咁弱！」
荃灣股神陳志強表示：「我不嬲都唔揸滙豐，有咁多負面消息，又俾美國嗰邊罰，未來仲有幾多問題都無法估計，所以當然唔買啦。」
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