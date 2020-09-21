【二手成交】買家付303萬「雙辣稅」買浚峰兩房
2020年09月21日 13:59
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利嘉閣黃國然表示，堅尼地城浚峰低層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，於2018年開始放售，原叫價1,350萬元，日前最終以1,010萬元易手，劈價340萬元或約25%，呎價約21,767元，原業主在2014年9月以約862.5萬元買入，持貨約6年沽出帳面獲利約147.5萬元，賺價約17%。
黃國然又指，新買家為香港非永久居民，因睇好後市，即使要支付30%辣稅，合共303萬元的稅款入市，購入單位自用。而是次成交做價理想，浚峰現時約有15個二手盤，入場費由約900萬元起。
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