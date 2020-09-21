【二手成交】買家付303萬「雙辣稅」買浚峰兩房

利嘉閣黃國然表示，堅尼地城浚峰低層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，於2018年開始放售，原叫價1,350萬元，日前最終以1,010萬元易手，劈價340萬元或約25%，呎價約21,767元，原業主在2014年9月以約862.5萬元買入，持貨約6年沽出帳面獲利約147.5萬元，賺價約17%。

黃國然又指，新買家為香港非永久居民，因睇好後市，即使要支付30%辣稅，合共303萬元的稅款入市，購入單位自用。而是次成交做價理想，浚峰現時約有15個二手盤，入場費由約900萬元起。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020