豫豐花園撻訂貨518萬元重售 一個月跌價10萬
2020年09月21日 14:12
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中原鍾宏遠表示，買家積極覓盤入市，近期二手交投價跌量升。屯門豫豐花園5座中層B室，實用面積450方呎，兩房間隔，上月底原本以528萬元沽出，其後遭買家撻訂，業主遂再度放盤，新近獲另一名買家以518萬元承接，較原先做價少10萬元，呎價11,511元。
鍾表示，新買家為上車客，買樓準備結婚。原業主則於2013年底以283萬元購入，持貨7年帳面獲利235萬元，單位升值83%。
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