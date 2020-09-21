【宅經濟】家庭影院興起！大型顯示器銷量大增一倍

新冠肺炎疫情改變人們的生活習慣，防疫期間減少社交和戶外活動，進而提升了居家時間。「宅經濟」成為新的商業型態，居家娛樂活動儼然成為生活中的不可或缺，從影音服務、娛樂遊戲、健身、遙距教學到居家辦公，也帶動近年銷量放緩的大型顯示器在疫情下銷售大幅反彈。

台企建達國際表示，其代理的AOC大型顯示器，在疫情期間銷售成長一倍，今年推算銷量可達5至6萬部。其中以70吋大型顯示器銷量居首，買家未能出門睇戲，紛紛營造家庭影院代替。至於55吋4K液晶顯示器成為消費者的入手必備款式，智能連網能享受上網、追劇、聽音樂等功能。

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