聯合國擬月內舉行高峰會　全球逾500間企業聯署救地球

2019年全球發生超過450萬宗森林大火，反映近年隨着氣候變化，導致世界各地不時發生大型山火事件。為減低人類對大自然的傷害，全球逾500間企業連署發聲明要求各國政府在對抗氣候變化方面給予更多支持。

據世界自然基金會(World Wildlife Fund)報告顯示，全球約2/3動物，包括哺乳類、鳥類、魚類、兩棲類及爬行動物已在過去50年中消失。聯合國旗下研究機構「跨政府生物多樣性與生態系服務平台」(IPBES)亦於去年發表研究顯示，全球有近百萬物種面臨滅絕危機。

在亞馬遜雨林、澳洲及美國加州等地先後發山大型山火，為針對氣候變遷，聯合國預計將在9月舉行生態多樣性高峰會，旨在阻擋人類對大自然的威脅，期望定出一項新的國際協議。

在聯合國高峰會舉行前夕，包括美國零售巨企沃爾瑪( Walmart)、美國電腦公司微軟(Microsoft)、花旗集團(Citigroup)、歐洲消費品巨人聯合利華(Unilever)、AXA安盛及瑞典傢俬零售商宜家家居(IKEA)等，全球逾560間、收入總額超過4萬億美元的企業聯署，要求各國在未來10年內採取行動。企業重申，「健康的社會、有彈性的經濟及繁榮的商業都須依賴自然資源」。有企業亦指，已採取措施確保營運時更環保，但政府必須提供更多政策，以支持他們做更多。

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