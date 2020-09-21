人民幣升值剛開始還是近尾聲？市場也搞不清了

外國傳媒報道，上周人民幣兌每美元快速升值至6.75元附近，市場對於後市分歧加大，連內地機構報告也呈現兩極化觀點，一方認為人民幣已步入長期升值軌道；一方認為升值已近結束，背後關鍵分歧在於對美國經濟及美元走勢。

招商證券宏觀團隊周日(20日)在報告中表示，人民幣兌每美元從今年5月28日的7.16高位開始回落，料已進入升值周期，將升至6到6.5之間，主因是估計美元已進入弱勢周期，美匯指數將從103點的高位回落至70點左右，回落幅度達30%。

不過，市場亦不乏與此對立的看法，開源證券首席經濟學家趙偉等人周日發表題為「人民幣升值，或已近尾聲」的報告，認為隨着美國經濟增長加速，推動中美經濟修復節奏收斂、中美利差收窄，疊加海外市場波動加劇可能干擾外資行為等，人民幣兌美元升值趨勢或已近尾聲。

這種分歧背後，顯示出人民幣匯率過去近4個月大幅升值約6%後，市場並未形成明顯的一致預期。

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