傳螞蟻消費金融已啟動籌建工作　

事實上，中國銀保監早前已同意螞蟻在重慶市籌建重慶螞蟻消費金融有限公司，公司註冊資本80億元人民幣(下同)，螞蟻作為主要發起人出資40億元，佔註冊資本50%。

其他參與機構包括千方科技、魚躍醫療、南商銀行、國泰世華、寧德時代和中國華融。

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