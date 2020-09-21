【全球攬炒】高盛料土耳其GDP縮3.5%　低過原先預期

美資大行高盛預期，土耳其今年經濟萎縮幅度可能低於此前的預期，經常帳赤字將擴大，另預計該國央行將大幅加息。

高盛目前預計，2020年土耳其國內生產總值(GDP)將萎縮3.5%，低於此前預測的萎縮5%，部分原因是由於近期信貸的激增。該行預測2020年土耳其經常帳赤字佔GDP比重將達4%。

據高盛預測，作為回應，土耳其的基準利率到年底可能升至12%，到2021年上半年結束時將達到14%。該行此前預測土耳其的基準利率到年底將升至10%，2021年底將升至14%。

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