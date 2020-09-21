【全球攬炒】英國製造業低位回升　惟難現V形復甦

新冠肺炎大流行衝擊各國，據最新的商業調查指出，英國製造業中看不出有呈現V形復甦的迹象。

外媒報道，英國產業協會Make UK及會計師事務所BDO表示，經歷疫情最低潮後，英國製造業的產出和訂單已經從上季的歷史低位中走出。但該調查顯示季度的投資意向從-26%降至-32%，幾乎跌見金融危機時期的低位。

Make UK執行長Phipson表示，製造業已經從今年稍早的谷底開始回升，但要回到正常狀態需要較長時間，要說到V形復甦不過是空想。Phipson指出，英國與歐盟在脫歐後沒有對於新的貿易協定達成協議，對於許多英國製造商而言，無疑是棺材上的最後釘子。

本月稍早前，英國公布的7月份製造業產出水準仍低於疫情前水準約8.7%。其他指標例如勞動市場，在Make UK/BDO最新調查中，製造業的就業預期亦有惡化。

Make UK該項調查是在8月5至26日對364家英國製造公司進行調查。

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