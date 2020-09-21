中國經濟：上海黃金交易所首8個月累計成交額增66%

上海黃金交易所周一(21日)數據顯示，今年首8個月黃金市場交易規模不斷擴大，累計成交金額為30.47萬億元人民幣(下同)，較去年同期增長66.49%。

其中，黃金累計成交量4.56萬噸，成交金額17.34萬億元；白銀累計成交量276.55萬噸，成交金額13.12萬億元；鉑金累計成交量58.2噸，成交金額110.83億元。

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