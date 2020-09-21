歐股早市急挫　德意志銀行跌近4%

國際經貿關係再轉差，歐股銀行股大冧，拖累歐股向下，其中英股跌2.35%至5,865點；德股報12,842點，跌2.08%；法股報4,891點，跌1.75%。

外媒報道，在2000至2017年間多家銀行向美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的「可疑活動報告」，外洩密件所涉及的2萬億美元交易額中，德意志銀行佔了1.3萬億美元。德意志銀行股價跌3.82%。

需注意，這些可疑交易不一定是犯罪事實的證據，另外渣打集團及滙豐控股也涉其中，兩家銀行英國股價下跌逾3%。另外，滙控傳被列入中國不可靠實體清單。

保安公司G4S其2020年前8個月的基本利潤現在錄按年增加，股價跌1.15%。另外，英國飛機引擎製造商勞斯萊斯(Rolls-Royce)擬集資25億英鎊，股價挫10%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020