新盤動向：旺角傲寓最快9月底至10月初開售
2020年09月21日 16:08
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其士國際物業發展部總經理司徒世華（右）
住宅新盤排隊登場。其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，將於今日(21日)上載售樓說明書到項目網頁。預計該盤最快在本周末開放示範單位予公眾參觀，若市場反應理想，最快可在9月底至10月初開售。
該集團物業發展部總經理司徒世華表示，傲寓是其士首個獨資樓盤，主要目標為年輕人。該盤坐落於福澤街8號，樓高25層，提供144個單位。單位間隔以一房為主，佔項目的六成，涉及88伙。而開放式單位則有46伙，另有10伙特色户。項目最細面積單位為2樓連平台戶，面積約262方呎，最大面積單位是頂層連天台特色户，面積約706方呎。
其士集團銷售及市務經理冼佩盈表示，該盤開價方面會參考同區一、二手樓盤，以及租賃價錢與近期新盤的開價。首張價單單位將不少於50伙。
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