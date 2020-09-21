傳港交所籌建「FiNI」平台　鋪路縮短新股周期

港交所發言人回應指，「正在研究縮短現有新股交收流程的方法，這是持續提升新股市場競爭力工作的一部分，有具體建議方案時，該所將適時向市場公布。」

現時新股定價與上市相隔五個交易日，公司及投資者均須承受長時間風險，散戶認購新股的資金鎖定期至少六日。在市況波動時，風險更大。對比其他市場，由定價到上市，香港相隔時間最長，內地兩大交易所新股實行「T+2」，美國更實行「T+0」。

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