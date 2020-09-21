傳港交所籌建「FiNI」平台 鋪路縮短新股周期
2020年09月21日 16:11
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香港交易所(00388)去年提出研究縮短新股結算周期，擬將現行新股定價後五日掛牌的「T+5」制度，縮減至定價翌日掛牌(T+1)，以加強競爭力。市場消息指，該所已籌建名為「FiNI」的平台，日後將集中處理股份發行及結算交收等事宜，並精簡現行新股發行相關的手續，以便能夠加快整個新股發行流程，有助縮短新股由定價到上市間的周期。
港交所發言人回應指，「正在研究縮短現有新股交收流程的方法，這是持續提升新股市場競爭力工作的一部分，有具體建議方案時，該所將適時向市場公布。」
知識產權署資料顯示，港交所在6月時已申請註冊「FiNI」商標。不過，消息指，該平台籌備了一段時間，但暫時仍未有正式推出的確實時間表。據了解，平保(02318)旗下的平安科技亦有份協助籌建「FiNI」。
現時新股定價與上市相隔五個交易日，公司及投資者均須承受長時間風險，散戶認購新股的資金鎖定期至少六日。在市況波動時，風險更大。對比其他市場，由定價到上市，香港相隔時間最長，內地兩大交易所新股實行「T+2」，美國更實行「T+0」。
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