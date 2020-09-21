高盛：投資者押注特朗普成功連任 惟該行仍睇好拜登

美國總統大選將在11月3日舉行，被視為「全球變天日」！外國傳媒報道，高盛發表最新報告指出，從股市交易活動來看，投資者似乎較看好美國總統特朗普會勝出。

不過，高盛自身則仍預期拜登會當選，並由民主黨橫掃參眾兩院。該行表示，雖然拜登若當選，將會提高公司稅率，可能使2021年標指收益減少9%，並損害股市升浪，但大規模的財政擴張計劃及貿易戰的不確定性下降，對股市是一項利好因素。

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