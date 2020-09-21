【能源革命】龍頭油企料中國成品油需求2025年見頂

隨着電動汽車和替代燃料削弱消費，中國最大的石油公司預計，當地成品油需求約在2025年見頂。

外媒報道，中國石油天然氣集團研究人員發表的報告稱，柴油消費量在5年前觸頂，而汽油需求將在2024年前後見頂。總體而言，2025年年底前，成品油需求將以每年約0.9%的速度增長，屆時將見頂；相比之下，2000年至2019年的平均增長速度為5.6%。

報告預計，到2030年，電動汽車以及氫能源和燃料乙醇等替代燃料替代總量，將佔汽柴油消費量的40%。分析師建議適當控制新增和改擴建煉化項目的建設投運進度，以緩解國內成品油供需失衡。

到2019年底，中國電動汽車保有量約380萬輛，到2030年有望增長到8,000萬輛。研究人員表示，氫能源被公認為是環保性能最好的車用燃料，但發展氫燃料電池汽車尚需突破技術關和經濟關。截至2019年，中國已投用氫燃料電池汽車超過6,000輛，預計到2030年將達到100萬輛。

報告續指，儘管今年因疫情導致航班驟減，但航空煤油仍然是前景光明的石油產品。2025年年底前，預計消費量將以每年約13%的速度增長；到2040年人均飛行次數將翻一番。

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