另類危機！全球最有錢1%人推升氣溫 易造成社會分裂

外國傳媒引述一項最新研究顯示，全世界最富有的1%人口造成的碳污染，是全球另一半最貧窮31億人口的兩倍有多。碳排量是令本世紀氣溫持續推升的趨勢，全面的天災和流離失所威脅着貧窮的開發中國家。

慈善組織樂施會(Oxfam)分析顯示，1990年到2015年間碳排量暴增60%，富裕國家就消耗掉全球近1/3的碳預算(carbon budget)。

樂施會政策宣傳和研究主管Tim Gore表示，這種情況造成的代價，不僅使經濟極度不平等問題讓人類社會分裂，並減慢脫貧的速率，第3個代價是讓原本就富裕的人口不斷消耗碳預算，單單為此就耗盡了碳預算。他補充：「因此，這自然會為最貧窮且最毋須負責的人帶來更糟糕的影響。」

事實上，單憑個人自律是無法造成改變，必須由政府推動。研究指出，耗油的運動型多用途車愈來愈受歡迎是一大問題。該類車輛在2010年到2018年間為全球碳排量增加的第2大主因。

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