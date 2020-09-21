【市後重點睇】道期急挫377點　紐油跌2%

美匯指數重上93關；離岸人民幣(CNH)先升後回，見6.7697；港匯企7.75；美元兌日圓徘徊104.2；歐元報1.1832；英鎊失守1.29水平。金價處1,948美元。布油跌1.95%至42.31美元，紐油跌2.16%至40.22美元。歐股銀行股大冧，拖累歐股早段向下，其中英股跌2.35%至5,865點；德股報12,842點，跌2.08%；法股報4,891點，跌1.75%。道指期貨急挫377點。

-國聯證券曾飆75%，擬發行A股併購國金證券。

●【全球經貿戰】印度向馬爾代夫提供貸款，削中國影響力。

●【全球攬炒】

-意大利政府料今年GDP跌9%。

-高盛料土耳其GDP縮3.5%，低過原先預期。

●【全球救市】傳歐央行啟動抗疫債券購買計劃評估。

●【大行觀點】券商料Apple概念股將旺到明年首季。

●【等爆煲】美國經濟有幾「驚恐」？8張圖睇清實況...

●中國經濟：上海黃金交易所首8個月累計成交額增66%。

●人行馬駿：未來半年美經濟增長或勝華，遏人幣升值速度。

●南韓本月首20日出口按年彈3.6%，7個月來首錄增長。

●新股專輯：傳螞蟻集團IPO集資目標提高至350億美元。

●傳台積電2納米製程研發進度加快 供應鏈：料2024年正式量產。

●奧園健康：新收購醫美業務最快月底併表。

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