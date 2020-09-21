百勝中國：外賣增長「有想像空間」 全年開店目標不變

楊氏提到，集團維持今年開設800至850家新店的目標，若疫情沒有再度惡化，有信心可完成全年開新店的目標，長遠計劃增至2萬間。

首席執行官屈翠容補充，開店非集團單一目標，追求開「好店」，對回報率亦有要求。過去數年，肯德基回報率約2厘，必勝客則達約3至4厘。回本期方面，肯德基約2年，必勝客則為3至4年。

外賣自取及外賣送貨成為餐飲業的新常態，屈氏指，近年外賣佔集團的收入比例逐步上升，兩大旗艦品牌肯德基及必勝客目前堂食佔比均已少於一半，並形容增長「絕對有想像空間」，會加強發展外賣自取及外賣送貨、會員計劃及數碼化升級。

另外，堂食需求減少，新開的分店傾向選擇面積較細的商舖。屈翠容稱，面積縮減，租金成本亦降低，投資額由以往的360萬元人民幣，降至現時的逾200萬元人民幣。

集團手頭現金有約40億美元，楊官威指，資金充裕能有更大能力擴充、加強數碼化基礎建設等，亦會審視市場上的收購機會，物色好的資產作投資，惟重申「不會為收購而收購」，須與主營業務相關。

屈翠容又指，集團在疫情後已主動調整廣告費、人工成本及產品結構等。

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