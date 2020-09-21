【fb直播】滙豐騰訊遭殃！
2020年09月21日 16:32
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中美局勢升溫，令港股周一(21日)愈跌愈有，最多跌527點，失守兩萬四關，收報23,950點，跌504點。跌市元兇之一是滙豐控股(00005)，傳內地將滙豐納入《不可靠實體清單規定》，消息拖累股價逼近2009年供股價28元，震碎一眾散戶的心。有貨在手要長痛不如短痛？
美國早前落命令，原定周日(20日)起，禁止下載騰訊(00700)旗下的應用程式WeChat，不過美國法院就此頒布臨時禁令，消息令騰訊暫時鬆口氣？與騰訊關係密切的微盟(02013)股價走弱，最多跌7.7%見10.5元。股價跌關騰訊事？
另外，藥明生物(02269)計劃1拆3，但維持每手500股。管理層解釋，此舉有助增加股價的流動性。一旦藥明生物分拆成功，持貨者有咩要留意？
外媒指內地擬斥資1.4萬億美元，並將半導體產業納入下一個五年計劃，以推動國內晶片的發展，晶片股係咪時候博一博？
吉利汽車(00175)回A再有新進展，將於下周一(28日)進行回A上市聆訊。吉汽自6月17日收市後公布回A計劃，由當日收市價11.9元，股價累升逾三成四，投資者慎防回A前股價回吐？
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