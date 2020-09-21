聯通8月移動出帳用戶3.08億 4G客月內淨增158.1萬
2020年09月21日 16:43
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(中新社圖片)
中國聯通(00762)公布，2020年8月移動出帳用戶累計達數3.08億戶，月內淨減88.6萬戶，本年以來累計淨減980.7萬戶。其中，4G用戶累計到達2.63億戶，8月淨增158.1萬戶，本年累計淨增1,021.5萬戶。
固網業務方面，固網寬頻用戶累計達8,582萬戶，月內淨增17.1萬戶；本地電話用戶累計達4,922.8萬戶，月內淨減175.3萬戶。首8個月，固網寬頻用戶累計淨增234.2萬戶，本地電話用戶累計淨減498.7萬戶。
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