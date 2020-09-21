聯通8月移動出帳用戶3.08億　4G客月內淨增158.1萬

固網業務方面，固網寬頻用戶累計達8,582萬戶，月內淨增17.1萬戶；本地電話用戶累計達4,922.8萬戶，月內淨減175.3萬戶。首8個月，固網寬頻用戶累計淨增234.2萬戶，本地電話用戶累計淨減498.7萬戶。

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