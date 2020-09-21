長城汽車披露保定創新長城質押1.16億股
2020年09月21日 16:50
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長城汽車(02333)公布，公司於2020年9月21日接到控股股東保定創新長城資產管理有限公司通知，創新長城將其持有的公司1.16億股無限售流通A股股份質押給河北銀行股份有限公司保定分行辦理流動資金貸款業務。
創新長城本次股份質押的目的是為自身的融資提供擔保。創新長城還款來源包括上市公司股票分紅、投資收益等，具備資金償還能力。具備資金償還能力。質押風險在可控範圍之內。
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