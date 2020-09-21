證監會暫時吊銷蒙煒燊牌照9個月

證監會公布，暫時吊銷穎翔證券有限公司(穎翔)前持牌代表蒙煒燊的牌照，為期9個月，由2020年9月18日起至2021年6月17日止。

證監會經調查後採取上述紀律行動。調查發現在2017年5月至2018年3月期間，蒙在未事先取得一名客戶書面授權的情況下，以委託形式為該客戶的帳戶進行交易。

證監會亦發現，蒙沒有確保在上述期間為該客戶進行的交易，較為其本身的帳戶作出的交易獲得優先處理。證監會檢閱有關交易後，發現在至少542組交易中，為蒙的帳戶發出的交易指示較為該客戶帳戶就相同證券及按相同的買賣方向發出的交易指示早最多30秒，而其中133組交易的最終結果對蒙的帳戶較為有利。其原因是，為蒙的帳戶發出的交易指示相較於為該客戶的帳戶發出的交易指示以較佳的價位獲執行，或他能夠在相同價位較該客戶沽出或買入更多股份。

證監會認為蒙的行為違反了《操守準則》。

證監會在決定處分時，已考慮到所有相關情況，包括蒙的失當行為所持續的時間，他表示悔意及其過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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