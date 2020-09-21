中移流動客量連跌3個月 5G客將破億
2020年09月21日 17:07
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（中新社圖片）
中國移動(00941)公布，8月份流動通訊客戶淨減47.9萬戶至約9.459億戶，連跌3個月，惟4G及5G客分別淨增334.2萬及1,410萬戶，至7.67億及9,815.7萬戶。
上月其5G客量佔整體流動通訊服務客量的比重首度突破10%，達10.38%，按月提高1.5個百分點，比起1月時僅0.71%顯著提高。
儘管一直有聲音質疑所謂5G客只不過是選用了5G套餐務求以更多數據用4G上網，惟中國的5G滲透率確實持續提高，電訊商均寄望每部1,500至2,000元人民幣甚至更平的5G手機款式今年下半年開始愈來愈多下，5G上客速度會加快，並惠及每月每戶平均收入(ARPU)。
雖然中移流動客量作「見頂」狀，惟固網寬頻客量8月份首度突破2億戶大關，按月淨增173.4萬戶，本年累計增1,381.8萬戶，為中國電信(00728)的5.88倍。
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