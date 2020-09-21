中美科技戰：華為禁令效應！中國手機市場明年將大洗牌

外國傳媒報道，研究機構TrendForce指出，華為遭受美國全面封殺晶片供應，加上華為銷售地區以中國內部為主，預期其他中國手機品牌，例如小米、OPPO與Vivo等可望受惠，因此在整體市場規模未明顯擴大下，競爭將更激烈。

該機構認為，華為除面臨半導體產能、處理器晶片、面板零組件限制外，近期鏡頭模組也出現原料短缺的疑慮，預計將衝擊明年上半年手機產量。

TrendForce估計，華為今年手機生產量約1.7億部，較過去預測1.9億部調降約10%，此外，考慮到華為以中國市場為主，若美國相關禁令未解除，同為競爭對手的中國品牌小米(Xiaomi)、OPPO與Vivo等可望受惠。

目前小米、OPPO及Vivo也陸續加大生產目標，當中以小米最積極，其次為OPPO，不過，今年半導體產能爆滿，零組件也面臨缺乏原料問題，導致該3家手機廠今年難有大幅產量，各手機廠今年市佔率變動不大，料華為約14%、小米約12%、OPPO約11%、Vivo約9%。

TrendForce認為，華為流失的市佔率與半導體產能供貨緊張等因素，將驅使小米、OPPO、Vivo等藉由擴大生產目標，以獲取更多供應鏈資源，並提前在今年第4季展開零組件爭奪戰。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020