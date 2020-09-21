厲害了！呢個國家收到太多錢唔知點算好？

外國傳媒報道，西班牙從歐盟收到新冠肺炎紓困金額達1,400億歐元(約1.28萬億港元)後，竟然有煩惱，就是「如何花掉這筆錢好呢？」

有消息人士透露，現在不是缺錢，而是缺乏花錢的計劃，也就是讓西班牙擺脫經濟衰退的具體投資計劃。有分析指出，不知如何花錢是因當地自2016年起，政局長期不穩定，基本上沒有完整的財政預算案。

資料顯示，該國第2季經濟萎縮18.5%，幅度是歐洲第2大，僅次於英國。

歐盟為了幫助西班牙經濟復甦，從總額7,500億歐元(約6.8萬億港元)的振興經濟金中撥出1,400億歐元給西班牙，包括未來兩年、合共430億歐元(約3,943億港元)不必償還的贈款。

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