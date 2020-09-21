元朗9月錄110宗二手成交　按月增36%

中原王勤學稱，元朗區二手交投活躍，9月截至20日為止，共錄得110宗買賣，較8月同期81宗增加36%。其中映御本月錄得3宗，平均實用呎價14,704元。包括1座高層H室，實用面積378方呎，一房間隔，叫價580萬元，剛過去的周末以568萬元易手，呎價15,026元。原業主於2016年4月以414.9萬元一手買入，持貨4年半，帳面獲利153.1萬元。

另外，該盤1座中層F室，實用面積374方呎，間隔及方向與上述單位相同，叫價568萬元，減價13萬元，以555萬元沽出，呎價14,840元。原業主於2016年4月以405.7萬元一手買入，持貨4年半，帳面獲利149.3萬元。

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