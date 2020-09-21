【再失一關】滙豐倫敦股價折合跌穿29港元

滙控股價不濟，帶領全線銀行股偏軟，亦令歐洲股市出現7月30日以來最大跌幅。目前英國富時100指數下跌2.6%，除了滙控因素外，也受到英國旅遊股下跌的打擊，英國政府料將被告知該國正處於疫情大流行的「關鍵時刻」。

中國商務部實施《不可靠實體清單規定》，內地官方首席記者較早前在社交媒體引述消息指，滙豐和聯邦快遞(FedEx)很可能列入首批不可靠實體清單，回應美國打壓中國企業。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，上述消息加上全球經濟轉差和低息環境持續，即使滙控跌至現水平也不建議買入。他預期，恒指短期仍會在24,100至24,700點區間內拉鋸，以觀望外圍消息，特別是中美關係的發展。

持有滙控多年的董偉表示，股票由退休開始持有到現在，不打算賣出，覺得不派息對他個人投資影響亦不大。他深信，滙控是實力股，將來等待低息環境改善，將有機會恢復派息。很多優質的內銀股的股價都較高位跌逾半，不只僅滙控表現疲弱。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020